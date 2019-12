Tony Colombo | denuncia per il cantante spesso ospite di Barbara D’Urso | arriva la polizia

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ancora problemi per uno degli ospiti del salotto diD’Urso. Stiamo parlando dineomelodico sposato con Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino ucciso a Terracina il 23 agosto 2012.è statodella conduttrice e il 28 marzo 2019 il suo matrimonio era diventato un evento mediatico nazionale proprio grazie al programma diD’Urso su Mediaset e grazie anche alle polemiche intorno alla questione dei permessi. Sulle nozze con tanto di giocolieri, parate e una carrozza bianca trainata dai cavalli è stata aperta un’inchiesta. Fra i 9 indagati non solo lo sposo, ma anche Claudio de Magistris, fratello del sindaco di Napoli. Al centro dell’inchiesta anche il flash mob che avrebbe bloccato piazza Plebiscito il giorno prima del matrimonio e che non sarebbe stato autorizzato in alcun modo. Dopo l’apertura ...

