Sono state arrestate 334 persone accusate di essere affiliate a un clan della ‘ndrangheta

Leggi la notizia su ilpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) 334dicapi, affiliati o a servizio del‘ndrangheta Mancuso a Limbaldi, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria,arre; tra loro c’è anche l’avvocato Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia. Altre

Mov5Stelle : Dal primo gennaio verrà archiviata la vergogna secondo cui una volta che ci sono state le indagini, c’è stato il pr… - you_trend : ?? #BREAKING Taglio parlamentari, sono state raggiunte 64 firme al #Senato: si potrà quini indire #referendum confermativo sulla riforma. - ilpost : Due tombe monumentali molto ricche e risalenti a 3500 anni fa sono state scoperte a Pilo, in Grecia -