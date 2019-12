Serena Grandi sotto processo | l’attrice non ha pagato il conto di un resort?

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)e l’ex fidanzato Luca Iacomoni citati in giudizio per aver lasciato unsenza pagare ilAd attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore, la nota ed amata attrice è finita a. Il motivo? Undi lusso nei pressi di Arezzo l’ha accusata di essere andata via senza pagare il. Laha pernottato nella struttura insieme al compagno Luca Iacomoni la scorsa estate, per essere più precisi il 25 giugno 2018 prima di andare via avrebbero ringraziato per l’ospitalità andando via subito dopo senza pagare la cifra dovuta, di 741,59 euro. La società che amministra ilha provveduto a citare in giudizioe il suo fidanzato, ilè iniziato ieri 18 dicembre 2019 ma è stato rinviato al 25 giungo del 2020. L’ex gieffina è molto nota nel mondo dello spettacolo, proprio per ...

