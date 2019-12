Ragazzo gay picchiato in una discoteca di Roma | la denuncia di un amico su Facebook

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019)gayin unadi: lasuUngay è statonei pressi di una notadi: arlo è stato un suosul suo profilo. Secondo quanto ricostruito da Michele Richiusa sul social, il fatto è avvenuto nella serata di mercoledì 18 dicembre. Francesco, questo il nome delmalmenato, si trovava insieme ad alcuni amici in una notadi, famosa, come scrive Richiusa “anche per le serate gay e per le lotte in favore delle persone omossesuali”. Francesco stava ballando con un suoquando 4 ragazzi hanno iniziato a infastidirlo. La lite è continuata fuori dal locale. Mentre Francesco stava salutando una sua amica, infatti, uno dei 4 giovani ha esclamato: “Ma una così bella ragazza la saluti con un bacio sulla guancia? Sei proprio froc**”. L’amica ha ...

