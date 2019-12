Morta Azzurra Lorenzini | oggi il funerale Cantava | “Il sorriso resta sempre sul mio viso”

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lutto in Toscana per la morte di, 32enne cantante e conduttrice tv scomparsa a causa di un melanoma. Nella sua canzone "Letto 23" aveva raccontato le difficoltà legate alla vita dopo aver scoperto di avere il tumore.presso la Basilica di San Piero a Grado si svolgeranno i funerali.

