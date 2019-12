Matteo Salvini e il dito medio | quando è stato l’ex ministro a farlo

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Chi di social ferisce, di social perisce. Si potrebbe riassumere così il post virale del giorno: una giovane donna di 19 anni avrebbe approfittato di un pisolino in aereo diper farsi un selfie insieme alvicepremier, con tanto diin bella mostra. Il segretario della Lega e i suoi strateghi della comunicazione hanno colto la palla al balzo, facendo rimbalzare su tutti i social del ‘Capitano’ un messaggio stizzito che attacca anche il movimento delle Sardine. «Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione», scrivono gli account deldell’Interno scatenando i seguaci in una gogna mediatica contro la ragazza. A riprendere il post della giovane è stata la senatrice del Carroccio Roberta Ferrero, che ha posul proprio profilo Facebook la fotografia ...

