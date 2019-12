Insurgent | trama | cast e curiosità del sequel di Divergent con Kate Winslet

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo ‘‘, giovedì 19 dicembre alle 21.20 Italia 1 trasmette, film del 2015 che è il secondo capitolo di una trilogia incentrata sulle avventure di Tris Prior. La pellicola è diretta da Robert Schwentke. TheSeries:, il trailer TheSeries:Il film segue Tris e la sua ricerca di alleati e risposte tra le rovine di una futuristica Chicago. Tris e Quattro sono in fuga, inseguiti da Jeanine, la leader degli Eruditi, una fazione elitaria assetata di potere. In corsa contro il tempo, devono scoprire il motivo per cui la famiglia di Tris ha sacrificato la propria vita e perché i vertici degli Eruditi fanno di tutto per fermarli. Condizionata dalle scelte compiute, ma decisa a proteggere chi ama, Tris, con Quattro al suo fianco, affronta sfide impossibili fino a scoprire la verità sul passato e le conseguenze che avrà ...

