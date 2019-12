Il Clasico finisce zero a zero Scontri tra indipendentisti e polizia

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Partita molto tesa. Le due squadre restano appaiate in testa alla classifica. Fuori dallo stadiotra glicatalani e la: 46 feriti e nove arresti. Il “” termina, dopo una partita tesa e nervosa. Ma ancor più tesa è la situazione all’esterno dello stadio: duricon la, … L'articolo Iltra. proviene da www.meteoweek.com.

pisto_gol : Barcellona-Real Madrid 0:0 Il SuperClasico non lascia delusi: un grande Real pressa in avanti per 90’ e mette in di… - Seb4F : RT @pisto_gol: Barcellona-Real Madrid 0:0 Il SuperClasico non lascia delusi: un grande Real pressa in avanti per 90’ e mette in difficoltà… - GianmarcoCesare : RT @CornerKickBlog: Il clasico finisce senza reti, situazione invariata in vetta per Barcellona e Real -