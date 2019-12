“Hanno detto no” Al Bano | bordata e polemiche in arrivo | parole che non passeranno

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Giorni duri per Alche dopo la morte dell’amata mamma ha partecipato alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’. Tanti gli argomenti trattati: dalla sua partecipazione in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2020, alla mamma, al Natale che vorrebbe trascorre in armonia e senza frizioni tra le due donne della sua vita Loredana Lecciso e Romina Power, alle quali ha di recente lanciato un appello, augurandosi che si possano placare una volta per tutte le tensioni esistenti. Se le due donne sembrano aver trovato un spiraglio di dialogo e risanato vecchie ferite, fa male ancora quella di Sanremo dove Ale Romina saranno ospiti “Per me Sanremo è sempre la gara, il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche”, spiega il cantante. Insomma, la gara manca. Ma perché non si è messo in ...

