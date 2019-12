Gregoretti | Palazzo Chigi scarica Salvini | “Mai discusso in Cdm” Di Maio | “È impaurito”

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Continua lo scontro tra Luigi Die Matteodopo la richiesta di autorizzazione a procedere da parte del tribunale dei ministri nei confronti di Matteosul caso. Intanto, attraverso una nota, fa sapere che la questione dellanon è stata discussa in alcun Consiglio dei ministri.

eziomauro : Caso Gregoretti, Palazzo Chigi smentisce Salvini: 'Mai discusso del caso in Consiglio dei ministri' - carmelopalma : A Palazzo Chigi hanno discusso del sequestro di persona dei naufraghi della #Diciotti, ma non di quello della… - raspa90 : RT @eziomauro: Caso Gregoretti, Palazzo Chigi smentisce Salvini: 'Mai discusso del caso in Consiglio dei ministri' -