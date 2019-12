GF Vip | è ufficiale | Alfonso Signorini annuncia tre nomi boom Che si faranno notare

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Manca davvero poco all’inizio del ‘Grande Fratello Vip’. Una volta concluse le festività natalizie, il reality show prenderà il via il prossimo 8 gennaio 2020. Nei giorni scorsi era arrivate le notizie delle partecipazioni di Rita Rusic e Pacifico Settembre, in arte Pago, con quest’ultimo che aveva ufficializzato la sua avventura durante l’intervista a ‘Verissimo’ con Silvia Toffanin. Ora, lo stesso conduttoreha fatto lievitare a 5 il numero delle presenze ufficiali, visto che nelle scorse ore hato altri tre concorrenti. Ricordiamo intanto che al suo fianco ci saranno due opinionisti davvero particolari: la moglie nonché agente del calciatore ex Inter, Mauro Icardi, ed il cantautore Pupo. Sarà molto curioso vederli all’opera. Ma andiamo a conoscere i tre vip che entreranno nella Casa più spiata d’Italia. ...

