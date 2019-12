Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglieredella Campania, Alfonso, Vicepresidente della Commissione, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Ho presentato alcuni emendamenti volti a migliorare iltriennale e la leggedi stabilità 2020. In primis, propongo di istituire undelledi femminicidio con appositotriennale, un milione di euro all’anno per tre anni, volto a creare una Rete di servizi integrati sul territorio. Con le risorse economiche stanziate si potranno creare specifiche attività per idelle donnedi femminicidio che comprendono lo sportello psicologico, le borse di studio, l’acquisto di libri ed altro. In tal modo la Regione Campania potrà offrire un sostegno concreto ai familiari delle donnedi reati atroci, un fenomeno purtroppo sempre più in ...

marino29b : RT @Alice1Salvatore: Ora in Consiglio Regionale a discutere del Bilancio. Seguitemi ???? - anteprima24 : ** Bilancio regionale, #Longobardi: 'Istituire Registro con fondo per figli di #Vittime di #Femminicidio' **… - FabioGentile7 : RT @TgrRaiFVG: Il presidente del Consiglio Regionale FVG Piero Mauro Zanin ha tracciato il bilancio dell'attività dell'aula e delle commiss… -