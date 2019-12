Biathlon oggi in tv | orario 10 km Sprint Le Grand Bornand 2019 | programma | streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Coppa del mondo/2020 diè pronta per lamaschile di Le(Francia) che aprirà il terzo weekend consecutivo di competizioni e l’ultimo prima della pausa natalizia. Sono solamente due ledisputate qui, una nel 2013 e una nel 2017, ed entrambe sono state dominate dal norvegese, leader della generale Johannes Bø, che cercherà dunque di sopraffare ile rivale Martin Fourcade anche a casa sua. Per gli italiani ottime chance di fare bene grazie a Lukas Hofer e Dominik Windisch, che con buone percentuali al poligono potrebbero giocarsi anche il podio. Thomas Bormolini vuole ritrovare la precisione e qualificarsi per la Mass di domenica mentre non ci sarà Daniele Cappellari che questa settimana gareggia in Austria in IBU Cup. IN TV – Lamaschile di Le(Francia), giovedì 19 dicembre, sarà trasmessa in diretta tv ...

CUSnapoli : Oggi, a partire dalle 16.30, qui al Cus Napoli si svolgerà la prima tappa del Progetto Biathlon: i giovani del sett… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #HOC19 ???? Inseguimento 10 km femminile #Hochfilzen ???? 1?? T. Eckhoff ?????? 2?? H. Oeberg ?????? 3?? I.… - nicologeorge : @DAZN_HELP_ITA salve, vorrei sapere perché sia ieri che oggi quando provo a vedere il biathlon su eurosport 1 smett… -