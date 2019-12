Basilicata: il Wwf Italia ammesso parte civile nel processo per disastro ambientale (Di giovedì 19 dicembre 2019) Il WWF Italia è stato ammesso come parte civile nel processo a carico dell’ex responsabile del Centro oli della Val d’Angri (Cova) di Viggiano, Enrico Trovato, accusato di disastro ambientale nell’ambito dell’inchiesta sulla fuoriuscita di petrolio dai serbatoi del Cova che si è verificata tra agosto e novembre 2016 e che ha causato l’inquinamento di acque e sottosuolo su circa 26mila metri quadri di territorio. Il processo in corso è l’ulteriore conferma di quanto il WWF ha sempre sostenuto: l’attività di estrazione petrolifera in Basilicata sta arrecando danni gravissimi al territorio, alle sue risorse naturali, alle falde idriche e sta compromettendo anche le possibilità di uno sviluppo diverso rispettoso delle sue valenze territoriali e culturali, oltre che costituire un rischio serio per la salute dei cittadini Le notizie recenti circa la contaminazione da idrocarburi delle ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Basilicata Wwf