BANCHE La commissione non piace alla Boschi? Lasci stare l' odio | e la Segre

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Maria Elenacritica Elio Lannutti, candidatoPresidenza dellad'inchiesta parlamentare sullebis

ilfoglio_it : Il figlio di #Lannutti, candidato alla guida della Commissione sulle banche, lavora alla #PopolarediBari. E quando… - AnnalisaChirico : Il grillino Lannutti, già assurto agli onori della cronaca per i suoi messaggi antisemiti sulle ‘banche controllate… - AlessiaMorani : In una grande democrazia come l’Italia la candidatura di #Lannutti alla presidenza della commissione banche non va… -