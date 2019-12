Ato rifiuti | ennesimo flop | i sindaci disertano la riunione di Palazzo Mosti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È andata deserta l’Assemblea dell’Atodi Benevento per l’approvazione del Bilancio. E “deserta” non è solo una espressione burocratica. Erano solo 12 su 78 i Comuni presenti. Mancavano persino ben 5che fanno parte del Consiglio Direttivo. Dei Comuni più popolosi erano presenti solo Benevento (che però giocava in casa), Airola e Sant’Agata de’ Goti. Insomma una brutta pagina nella vita di questo organismo che, sebbene istituito nel 2016, ancora oggi stenta persino a darsi una struttura organizzativa, come, del resto, per quanto riguarda azioni concrete. Il documento contabile fondamentale non è stato nemmeno discusso e il Presidente Pasquale Iacovella, di fatto, non ha aperto bocca; ma la cosa veramente grave è che l’Assemblea, non essendosi nemmeno costituita, non ha nemmeno sfiorato l’argomento centrale del momento, ...

