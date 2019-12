Videogiochi | siamo davvero pronti a giocare solo in streaming?

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il futuro deiè nello. Lo diciamo da tempo, ma lo sviluppo di Google Stadia e Nvidia Geforce Now ha decisamente spostato l’ago della bilancia (e l’attenzione dei giocatori) verso questa nuova tipologia di piattaforme. Un attacco diretto alla vecchia tradizione, nata a cavallo tra gli anni Novanta e gli anni Duemila, che ci spingeva a comprare console sempre più potenti e computer assemblati con i migliori componenti del mercato per poterbene ai titoli più pesanti. Con lo, questo meccanismo a strozzo nei confronti dei giocatori viene finalmente messo da parte; grazie agli investimenti di Google, Microsoft e Nvidia – in attesa che anche Sony e Microsoft svelino i loro piani con PS Now e Project Xcloud,– basta scaricare un’app percon il miglior hardware in circolazione, collegandoci a ...

