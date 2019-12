Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Al Centro delle Donne di Bologna due Avvocate, Cathy La Torre e Rita Nannetti, hanno presentato, davanti a una folta platea, un/querela rivolto al Tribunale di Milano, affinché siano valutati eventuali profili di illiceità penale nel commento pubblicato dasulla fiction su Nilde Iotti.È possibile recuperarne copia su “Libere… nonostante” e depositarlo, lunedì 23 dicembre, a partire dalle 9.30 presso la Caserma dei Carabinieri di Viale Panzacchi, a Bologna. Ogni ufficio simile, andrà bene egualmente, a partire da ora.La Fondazione Iotti ha inviato una lettera di sostegno. Ha usato parole inequivocabili e definito un’infamia affermare che le donne si fanno strada in politica e nella vita, per prosperosa avvenenza e performance culinarie e amorose. È molto probabile che, davanti a tutto questo, ...

MariaLuisaBor16 : Tweet from Sole Marilu' (@MariaLuisaBor16) Sole Marilu' (@MariaLuisaBor16) Tweeted: #L'esposto del #PD #contro… - HuffPostItalia : Un esposto contro Libero, perché l'insulto non diventi libertà di pensiero - peterkama : Gravina: 'Scimmie contro razzismo? Superato ogni limite' “Le campagne pubblicitarie sono esagerate per colpire l’a… -