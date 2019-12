TT Isle of Man | Ride on the Edge 2 si mostra in un Trailer

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La gara motociclistica più famosa al mondo torna a ruggire. Bigben e KT Racing sono liete di condividere tutti i miglioramenti tecnici apportati a TTof Man –on the2. È ora di lanciarsi sulla strada della gara più famosa tra i fan di motociclismo con TTof Man –on the2. Grazie al lavoro meticoloso dei team di KT Racing, i giocatori potranno vivere una delle gare più emozionanti del mondo direttamente a casa.La fisica delle moto è stata rivista da zero per ricreare un comportamento ultra-realistico. L’effetto giroscopico è ora completamente integrato per una sterzata più precisa, sono stati aggiunti degli specifici segnali grafici per mettere in guardia gli utenti su una possibile caduta imminente. I freni e gli ammortizzatori sono stati ...

