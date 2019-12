Sardine ottima idea | ma serve una connessione con la politica Intervista a

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Il movimento delle? Sono come i Gilets Jaunes e gli Extinction Rebellion: fanno del bene, sono un’. Il problema è che non hanno alcunacon la, ma secondo me ad un certo punto dovranno averla, perché altrimenti non ci sarà alcuna regola. Fino ad ora hanno attraversato diverse fasi e si sono riunite. Ne seguiranno altre che le faranno crescere e trovare un miglioramento, non ne ho alcun dubbio. Non posso che auguragli buona fortuna”.Classe 1936, 83 anni compiuti lo scorso giugno, il regista Ken Loach dice la sua all’HuffPost sul movimento italiano di cui tutti parlano e che in molti sostengono. Siamo in un hotel romano e lui, dopo un’intera giornata passata a Bologna e poi qui, nella Capitale, a promuovere il suo nuovo film, Sorry we missed you, nelle sale dal 2 gennaio prossimo per Lucky red, non ...

