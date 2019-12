Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il voto della(in serata a Washington) è l’ultimo passo per l’apertura del processo a carico del presidente «per abuso di potere e ostruzione al Congresso» per l’Ucrainagate. Ma dopo il dibattimento al Senato per arrivare alla condanna non basteranno i voti dei Democratici

LaStampa : Il giorno dell’impeachment. La Camera vota la messa in stato d’accusa. Trump: “Un colpo di Stato”… - SkyTG24 : Impeachment day, Camera vota la messa in stato di accusa di Trump - fisco24_info : La Camera vota l’impeachment, Trump: «È una caccia alle streghe»: Il voto della Camera (in serata a Washington) è l… -