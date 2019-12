Gossip Uomini e Donne | Veronica dopo la scelta | “Non è facile…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Burchielli torna sui socialla: lo sfogo Lunedì scorso è andata in onda la puntata del Trono Classico diin cui c’è stata la famosadiBurchielli. Difatti quest’ultima,svariate discussioni con Tina Cipollari, ha deciso di uscire dal dating show mano nella mano con Alessandro Zarino. Unacontestata anche dal pubblico a casa. Egiorni da questo evento, ecco cheBurchielli ha rotto il silenzio su instagram. Cosa ha detto? L’ex tronista diha dapprima pubblicato sul social fotografico un suo selfie, e nella didascalia ha scritto: “So che il mio percorso a UeD non è stato lineare…So che è stato difficile da capire…” Una volta chiarito questo punto, ha poi confessato: “Non è facile mettersi in gioco, non è facile mettere a nudo le ...

