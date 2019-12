Barbara D’Urso è stata radiata dall’Ordine dei Giornalisti?

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il dibattito acceso traD’Urso e Sergio Vessicchio nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha fatto in modo da spostare i riflettori su una vicenda di qualche anno fa, ripescata proprio da Sergio Vessicchio prima di essere cacciato dalla trasmissione con l’interruzione del collegamento. Protagonisti proprioD’Urso e l’allora presidente dell’Ordine dei, Enzo Iacopino. L’ex presidente ingaggiò una dura battaglia sui social contro i toni delle trasmissioni della Carmelita, arrivando a presentare un esposto alla Procura di Roma e di Milano per «abuso della professioneca». Motivo dell’esposto l’eccessiva drammatizzazione del caso Elena Ceste. Il Tribunale di Monza, però, respinse la denuncia. Il Gip archiviò con una sentenza il procedimento per infondatezza, ammettendo che ...

trash_italiano : Le lacrime di Barbara d'Urso. #Pomeriggio5 - chetempochefa : PARANORMALE: Maria De FIlippi è apparsa alla Madonna e la Madonna le ha detto 'MARIA CHIUDI LA BUSTA'… - saitamasantana : @helpmepolarizx Assomigli a Barbara D'Urso senza denti -