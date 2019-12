Sergio Vessicchio minaccia Barbara d’Urso a Live | ‘Ti faccio nera’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’ultima puntata del 2019 di– non è la d’Urso si preannunciava piena di scontri infuocati e così è stato. Uno di questi ha visto inaspettatamente come protagonista la stessa padrona di casa che ha affrontato di petto uno dei suoi ospiti,. Chi èL’uomo, a seguito della telecronaca di un incontro di calcio in cui si è lasciato andare a frasi sessiste nei confronti di una guardalinee, è stato radiato dall’Ordine dei giornalisti. Chiamato a rendere conto delle sue affermazioni nel talk show di Carmelita,è da subito un fiume in piena e replica con toni decisamente sopra le righe a tutto il parterre di, da Alba Parietti a Giampiero Mughini fino ad Alessandra Mussolini. L’accusa did’Urso: “Anche tu sei radiata dall’ordine”d’Urso gli chiede ...

