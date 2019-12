Prato | i legali della donna che avuto un figlio da un 14enne | Intervenga la

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Gli avvocatidiche haundopo aver fatto sesso con un, hanno chiesto l'interventoConsulta affinché sia valutata la costituzionalità dell'articolo 609 quater c.p., che stabilisce la punibilità per chi abbia rapporti sessuali con un minore di 14 anni di età, soglia al di sottoquale il legislatore ha stabilito che non si può esprimere un consenso pieno e consapevole. Naturalmente il limite posto dal legislatore serve a tutelare ilmedio, esattamente con la stessa logica con la quale viene riconosciuto il raggiungimentomaturità al compimento dei 18 anni.Secondo gli avvocati31enne, la norma non sarebbe più "al passo con i tempi", "figlia di un'epoca passata e di considerazioni mediche, psicologiche e psicopedagogiche ormai superate". In buona sostanza, secondo gli avvocati, undei giorni ...

