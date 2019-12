Mendes | «Pallone d’Oro a Messi e non a Ronaldo? Un’ingiustizia» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’agente di Cristiano, Jorge, critica l’assegnazione deld’Oro adurante la cerimonia del Golden Boy Jorge, noto procuratore e agente di Cristiano, non ha risparmiato critiche all’assegnazione deld’Oro a Lionel. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate all’evento per il Premio Golden Boy: «Cristiano meritava di vincere almeno und’Oro negli ultimi due anni. È un’ingiustizia che sia andato avisto che lui ha vinto anche la Nations League. Magari nel 2020 lo vincerà. Cosa dicedi Joao Felix? Che è un fenomeno». Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Jorge Mendes dice che CR7 se avesse giocato nel Real Madrid avrebbe vinto il Pallone D’Oro. Non fa un gran complime… - GoalItalia : Mendes in difesa di Cristiano Ronaldo: 'Meritava lui, è il migliore' ?? - Sport_Mediaset : #Mendes non ci sta: '#CR7 il migliore, un'ingiustizia il #PalloneDOro a #Messi'. -