Matteo Renzi | il presidente Pd della Toscana Enrico Rossi | Lui e Italia Viva?

Alessia Morani a L'aria che tira conferma : "Addio a Matteo Renzi e Italia Viva per il Pd? Qualcuno ci pensa" : La voce corre in Parlamento e sui giornali, sul Corriere della Sera in particolare. Voce secondo la quale in molti, tra le fila di Italia Viva, vorrebbero tornare a tempo record col Pd: abbandonare subito Matteo Renzi e la nave che affonda a tempo record, tra i sondaggi che danno IV al 3% e i magist

Matteo Salvini - come stanno le cose su Mario Draghi : "Non sosterremo mai un governo con Pd e Renzi" : Matteo Salvini, nonostante la proposta di un tavolo comune per affrontare le emergenze del Paese, è ancora tra i più acerrimi oppositori del Conte bis. Dopo la legge di Bilancio lo è più che mai: "Contro questa manovra blindata noi faremo ricorso alla Corte Costituzionale, perché se ne sono fregati

Franco Bechis smaschera il bluff di Matteo Renzi sulla manovra : "Non avrebbe mai votato contro" : Quando si mette in gioco la tenuta del governo, se ne vedono delle belle. Parola di Franco Bechis che, ospite a Omnibus su La7, racconta con ironia il dietrofront a cui abbiamo assistito in questi giorni. "In Senato anche le mattonelle votano la fiducia alla manovra quando in ballo c'è l'esecutivo".

Matteo Salvini e Matteo Renzi prove di governo? L'esca lanciata dal leader di Iv non lascia dubbi : Matteo Renzi apre a Salvini. "Io voglio credere ai capi della Lega che evidentemente hanno superato la sbornia antieuropeista del no al Mes, visto che sono arrivati a proporre un governo di unità nazionale. Una simpatica tarantella... Se davvero hanno voglia di essere seri e responsabili verso quest

Matteo Renzi farà cadere il Governo : si attende la prossima mossa : Da un Matteo all’altro. Uno strano destino. I grillini si sono affidati prima al centrodestra di Matteo Salvini per fare

Matteo Renzi - la profezia sul governo : "Fino a gennaio potete fare la settimana bianca - poi..." : Lo scetticismo su questo governo dilaga all'interno di Italia Viva. E, beccato fuori dal Senato in occasione della discussione sulla manovra, Matteo Renzi replica così alla domanda più ostica di sempre: "Il governo dura? Fino a gennaio potete andare tutti in settimana bianca". Una battuta che immedi

Matteo Renzi - tensione in Italia Viva. Sondaggi allarmanti - "rischiamo di non essere rieletti" : Dentro Italia viva il clima è teso. Per esempio, alla buvette, è stato sentito il discorso di due deputate - una del Pd e una di Iv - che parlavano a voce bassa. "Sai una cosa? Penso proprio di avere sbagliato ad andarmene", dice quella di Iv secondo quanto riporta il Corriere della Sera. "Sei penti

Matteo Renzi e la foto dei biscotti alla Nutella che mangia : cosa non torna - scatta il giallo : Matteo Renzi mostra su Twitter una ormai preziosa confezione di Nutella Biscuits. Tutta Italia è impazzita per questi biscotti ripieni di Nutella al punto che sono diventati introvabili nei supermercati dove continuano ad andare a ruba e si registra sempre il tutto esaurito. Il premier accompagna l

Sondaggi Toscana - Lega primo partito al 34 per cento sorpassa il Pd al 29%. E nella Regione di Matteo Renzi Italia viva si ferma al 5% : La Lega primo partito anche nella roccaforte rossa della Toscana, nonché feudo di Matteo Renzi. Secondo un Sondaggio commissionato dalla Lega all’istituto Swg e pubblicato in esclusiva da la Nazione, il Carroccio ha il 34 per cento dei consensi, segnando un +2,5% rispetto alle scorse Europee. Quando mancano cinque mesi alle Regionali, il partito democratico è al 29% e perde 4,3 punti rispetto alle ultime elezioni per Bruxelles. Ma ...

Matteo Renzi e i Nutella Biscuits - il tentativo (andato male) di copiare Salvini : Prosegue la sfida tra i due Mattei. Questa volta non negli studi televisivi, né tra i banchi del Senato, ma sui social, ancora a suon di tweet. E se dopo la polemica sulle nocciole turche usate dall’azienda dolciaria più famosa d’Italia, Matteo Salvini ha tentato di “far pace” con la Ferrero fotografandosi vicino agli scaffali gremiti di barattoli di Nutella (ma anche di Pan di Stelle, della Mulino Bianco, ndr), Renzi lo insegue, ...

Matteo (Renzi) e i Nutella Biscuits : come Salvini ma in ritardo. E su Twitter commentano : “Non riesco a scindere i Mattei”. “Che imbarazzo” : “Ma come parla?“, “dov’è andata a prendere questa espressione?”. Nanni Moretti, nella celeberrima scena di Palombella Rossa, dice queste battute a una giornalista che usa espressioni trite e fuori luogo e lo fa prima di urlarle in faccia l’epica frase “le parole sono importanti” e sferrarle subito dopo un ceffone. Ora, senza arrivare allo schiaffo (e ci mancherebbe altro), verrebbero da riproporre ...

Sondaggio Swg - Matteo Renzi e la fine politica di Italia Viva : quanto prende "in casa sua" : Un Sondaggio Swg sulle regionali in Toscana commissionato dalla Lega segna la fine politica di Matteo Renzi e Italia Viva. Al di là dello storico sorpasso del Carroccio sul Pd, infatti, a fare impressione è il dato del partito nato dalla scissione dai dem a inizio autunno. Renzi, di Rignano, ha semp

Il clamoroso fuorionda di Matteo Renzi al Tg5. “Striscia la notizia” lo inchioda (che figuraccia) : A Striscia la notizia non scappa nulla. Le immagini di uno scoop clamoroso sono state trasmesse nel corso della trasmissione di giovedì 12 dicembre. Pare che il leader di Italia Viva si difenda dalle accuse piovute per l’inchiesta sulla fondazione Open e annuncia battaglia legale contro chi, a suo giudizio, lo ha diffamato. Ma l’attenzione cade su un altro aspetto, clamoroso e dissonante, che fa impazzire tutto il pubblico. Un ...

Matteo Renzi - strano fuorionda : “Stavo per dire la verità - ma non si può” : fuorionda traditore per Matteo Renzi, che si è lasciato andare a una frase enigmatica e decisamente singolare durante un’intervista ai microfoni del Tg5. Dopo alcune papere, prontamente captate da Striscia la Notizia, l’ex vicepremier e attuale leader di Italia Viva ha detto qualcosa di strano che non è sfuggito all’occhio clinico del format di Antonio Ricci. Renzi: “Stavo per dire la verità, ma non si può” Non è stato facile portare a ...