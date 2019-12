La storia di Tiziana Cantone | il documentario in prima serata in onda su Real Time

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Per lavolta in tv, il 18 dicembre suarriva il programma "In quanto donne-Storie di ordinaria violenza", una serie di inchieste che mettono in luce fatti di cronaca che hanno particolarmente colpito l'opinione pubblica, con vitle donne. Il primoè quello che racconta "Ladi", la ragazza di 31 anni suicidatasi in seguito alla violenza subita dalla gogna mediatica, dopo che furono diffusi in rete dei filmati pornografici amatoriali. L'inchiesta sulla vicenda è stataizzata grazie al supporto della madre, Maria Teresa Giglio, della giornalista Marilù Musto e anche di Maria Elena Boschi.

