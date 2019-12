La sinistra riponga in soffitta il mito del Quarto Stato

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nelle sue diverse anime, lasi ostina a coltivare le proprie ideologie ancestrali anche quando è chiamata ad analizzare le sconfitte. L’ultima, in ordine di tempo, è quella del Labour di Jeremy Corbyn. Anche nel Regno Unito lacrolla nei collegi dove aveva sempre vinto; i lavoratori (compresi i minatori) hanno abbandonato il Labour e votato per i Tory.Ma non senza una logica: qual era la posta in gioco il 12 dicembre? La Brexit, la questione che da anni dominava il dibattito politico. In quella battaglia, Corbyn non costituiva un’alternativa reale a Boris Johnson. Sfuggente e ambiguo sulla Brexit, il programma del Labour Party evocava nazionalizzazioni di cui nessuno sentiva il bisogno e una politica fiscale da esproprio nei confronti dei settori catalogati come ‘’ricchi’’.A che pro? In quel Paese il tasso di ...

