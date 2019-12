La Compagnia Teatrale di Limatola in “Natale in Casa Cupiello”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – La“Io Speriamo che me la Cavo” di(Bn), nata 20 anni fa da un idea di Massimilano Marotta, ritorna in scena il 26 e il 27 dicembre 2019 presso il Teatro Don Bosco di Caserta con la Commedia in tre atti di Eduardo de Filippoin. La commedia in questione ha avuto una gestazione complessa e a tappe: nasce nel 1931 come atto unico (il secondo della versione definitiva) e segna il debutto di Eduardo De Filippo con i fratelli Peppino e Titina e la lorodel Teatro Umoristico. Circa un anno dopo fu aggiunto quello che sarebbe diventato il primo atto e due anni dopo ancora il testo fu completato con un terzo atto. Eduardo ha continuato a portarla in scena fino alla fine degli anni Settanta, e negli anni ha continuato a lavorare anche al copione, arricchendolo, modificando in alcuni ...

