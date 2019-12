Frana a Maiori | interrogazione di Cirielli | “Rischiamo figuraccia internazionale”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La vicenda relativa allaverificatasi nel territorio diha spinto l’onorevole Edmondoa chiedere un’parlamentare al ministro delle infrastrutture e al ministro dell’ambiente. “La situazione è diventata insostenibile e sta provocando enormi disagi non solo ai residenti e ai pendolari, ma anche ai tanti turisti che, in vista delle festività natalizie, avrebbero voluto trascorrere qualche giorno in Costiera Amalfitana”. Sembra, infatti, che i tempi per la riapertura della strada, considerata la complessità dei lavori, saranno abbastanza lunghi. E, inevitabilmente, tutto ciò comporterà gravi ripercussioni, soprattutto economiche, ai danni di operatori alberghieri e turistici del territorio.” Stiamo parlando – sottolinea– di una delle strade più importanti ...

