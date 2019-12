Commissione banche | scontro M5s-PD | Lannutti non ritira la candidatura

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019), confermata ladi(M5s) dopo l’incontro con Grillo. Pd e Iv attaccano: “Conflitto di interessi”. ROMA –, ladinon è statata dopo l’incontro con Grillo. Nonostante le richieste da parte di Pd e Iv al senatore di fare un passo indietro per conflitto di interessi (il figlio lavora alla Banca Popolare di Bari), l’esponente pentastellato ha ribadito la sua intenzione di continuare a correre per il ruolo di presidente dellache si occuperà degli istituti di credito. “Pensiamo che Elio– fanno sapere dal MoVimento – sia la persona maggiormente adeguata per quel ruolo e per questo noi insisteremo con questa“. Il PD insiste: “Conflitto di interessi. Di Maio intervenga” Nessun passo indietro da ...

