Xbox Series X | arriva la nuova console di Microsoft

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019)svela i primi dettagli diX, la prossimadella casa statunitense che uscirà poco prima delle vacanze di Natale 2020 e prenderà il posto della vecchiaOne. Un anno prima del lancio ufficiale, Redmond ha scelto il palco dei Game Awards per rispondere alle anticipazioni sullaPlayStation 5, uscite un paio di mesi fa, e rilanciare la competizione con Sony per ribadire la centralità delle, in un momento storico in cui i videogiochi si preparano ad accogliere il tornado di novità costituito dai servizi in streaming (come Google Stadia). Il nuovo design ricorda da vicino un computer, sebbene sia più stretta e più alta di un pc tradizionale. Stando ai dati forniti da, ladovrebbe essere larga più o meno come un controller tradizionale e alta tre volte tanto. Insomma, un rettangolo minimal che ...

XboxItalia : Vi presentiamo la nuova Xbox Series X. Accendi i tuoi sogni. #XboxSeriesX #PowerYourDreams - geeklinkit : Xbox Series X è la nuova console di Microsoft - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Xbox Series X, qualche ipotesi sulla grandezza della console #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattac… -