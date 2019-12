Trema ancora la terra nel Beneventano | paura e gente in strada

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ignazio Riccio Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha chiuso gli istituti scolastici e ha riunito d'urgenza il Centro operativo comunale presso il comando della polizia municipale Continua are lanel. Altre due scosse di terremoto hanno creato panico tra i cittadini, anche se non sono stati rilevati danni a persone o cose. L’epicentro è stato individuato a San Leucio del Sannio, ma il sisma è stato avvertito anche in altre zone della regione, in particolare nella provincia di Avellino. La prima scossa c’è stata alle ore 9,06, con magnitudo 3.4, due minuti dopo una replica leggermente meno forte, di magnitudo 3.2. Le scuole del territorio sono state evacuate, così come alcuni uffici pubblici e sono tante le persone che sono scese in. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha chiuso gli istituti scolastici e ha riunito d'urgenza il ...

