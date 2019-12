Senatori dal M5s alla Lega | quando Salvini diceva | “Fuori dalle p***e chi cambia partito

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)M5s-nel 2016: “Fuorichi” La scorsa settimana tre(Francesco Urraro, Ugo Grassi e Stefano Lucidi) hanno lasciato il gruppo parlamentare del M5s per spostarsi, con somma gioia di Matteo, che si è affrettato ad accoglierli dando loro il benvenuto: “Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l’Italia e non è succube del Pd”, ha dichiarato il leader leghista. Eppure, solo tre anni fa,aveva un’idea decisamente opposta riguardo ai cambi di casacca in Parlamento. E la esponeva con chiarezza sul palco a Cervia, in Emilia-Romagna, nel corso della festa dell’allora “Nord”. Era il 2 agosto del 2016 esi trovava nella città emiliana insieme a Daniela Santanchè, Raffaele Fitto e Ignazio La Russa. “Se vieni ...

jacketizi : RT @Ambrakey1: @DaniloToninelli Ma tu pensa .. allora i 3 senatori che se ne sono andati dal Movimento 5 Stalle dovevano averne proprio le… - amadio_rodolfo : RT @DavideRosato2: Giggino il bibitaro, con due occhiaie che toccano terra, dice: 'se qualcuno vuole cambiare casacca (riferito ai senatori… - BlogNews_it : Altri due senatori sono passati dal Movimento 5 Stelle alla Lega -