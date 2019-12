Scosse | riunione del Coc | al via le verifiche | decisioni nelle prossime ore

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ iniziata alle ore 10.34 ladel Centro Operativo Comunale (COC) convocato dal sindaco Mastella dopo ledi terremoto registrate in mattinata che hanno portato l’amministrazione comunale alla decisione di chiudere le scuole e gli uffici pubblici relativamente alla giornata odierna (LEGGI QUI). “La scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione, me compreso. Ho subito avvertito la Protezione Civile, sia nazionale che regionale. Bisogna mantenere la calma eore procederemo con lesugli edifici di nostra competenza. Una nuovadel Coc è stata già programmata per le 19. Chiuderemo le scuole e gli edifici pubblici se dalle operazioni di controllo emergeranno delle lesioni significative” – ha spiegato alla stampa il sindaco Clemente ...

