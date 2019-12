Ottavi Champions | ecco le date delle gare di Atalanta | Juve e Napoli

Champions League calcio 2020 : tutte le sfide degli Ottavi di finale. Calendario - date andata e ritorno - orari e programma : Si annunciano ottavi di finale di Champions League 2020 quanto mai avvincenti. Le italiane hanno vissuto un buon sorteggio per quanto riguarda la Juventus (contro il Lione) e Atalanta (contro il Valencia) mentre il Napoli ha di che recriminare, dato che si troverà di fronte il Barcellona. Nelle altre sfide ci sarà un bellissimo Real Madrid-Manchester City, quindi un intrigante Atletico Madrid-Liverpool, senza dimenticare Chelsea-Bayern Monaco e ...

Ottavi Champions - le date dei match : Atalanta Valencia il 19 gennaio - Napoli il 25 e Juve il 26 febbraio : 18 febbraio 2020 Borussia Dortmund-Psg Atletico Madrid – Liverpool 19 febbraio 2020 Atalanta-Valencia Tottenham-RB Lipsia 25 febbraio 2020 Chelsea-Bayern Monaco Napoli-Barcellona 26 febbraio 2020 Real Madrid-Manchester City Lione-Juventus 10 marzo 2020 Valencia-Atalanta RB Lipsia-Tottenham 11 marzo 2020 PSG-Borussia Dortmund Liverpool-Atletico Madrid 17 marzo 2020 Manchester City-Real Madrid Juventus-Olympique Lione 18 marzo 2020 Bayern ...

Sorteggio Ottavi Champions League 2019 : date - come funziona e abbinamenti : La guida al Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020 e l’esito dell’urna Al termine della Fase a Gironi di Champions League, che ha vissuto la sua ultima giornata martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, si è avuto il quadro completo delle 16 squadre qualificate alla fase ad eliminazione diretta del massimo torneo continentale e che prenderanno parte al Sorteggio degli ottavi di finale. Quando e dove si svolge il ...

Napoli batte 4-0 il Genk e si qualifica agli Ottavi di Champions League : Il Napoli supera 4-0 il Genk nell'ultima partita del girone di Champions League e si qualifica per gli ottavi di finale. La squadra partenopea, in attesa di conoscere il destino del proprio allenatore, Carlo Ancelotti, ha dominato per tutti i 90 minuti senza mai mettere in discussione il risultato finale. A segno, con una tripletta, l'attaccante polacco Arkadiusz Milik, e il collega di reparto, il belga Dries Mertens. Entrambi hanno messo ...

Ottavi Champions League 2019 2020 : tutti gli accoppiamenti | Partite : Sorteggi Ottavi Champions League 2019 2020: tutti gli accoppiamenti e le Partite SORTEGGI Ottavi Champions League – Si sono svolti oggi, 16 dicembre 2019, i sorteggi degli Ottavi di Champions League 2019 2020. Conclusa la fase a gironi, la Coppa dei Campioni tornerà a febbraio con le sfide a eliminazione diretta. Tre le squadre italiane ancora in corsa: Juventus, Napoli e Atalanta. Ecco le Partite e gli accoppiamenti usciti dall’urna ...

Sorteggi degli Ottavi di Champions League 2020 : la diretta : Il futuro in Europa di Juventus, Napoli e Atalanta si decide alle ore 12 presso la sede della UEFA di Nyon, dove avranno luogo i Sorteggi validi per la fase degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Previsti per le 13 anche quelli di Europa League, dove scopriremo gli accoppiamenti validi per i sedicesimi della competizione (Roma e Inter conosceranno il proprio destino). Champions League: Sorteggi ottavi di finale La Juventus aveva chiuso ...

