Maxxi | architettura Kahn in scatti Roberto Schezen

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – A partire da mercoledi’ 18 dicembre ilMuseo nazionale delle arti del XXI secolo ospita negli spazi del Centro Archivi la mostra ‘, silenzio e luce. Louisnelle fotografie di’ (a cura di Simona Antonacci ed Elena Tinacci, fino al 2 giugno 2020). La mostra, realizzata in occasione dell’acquisizione nelle Collezioni di Fotografia deldel Fondo donato da Mirella Petteni Haggiag, presenta il corpus realizzato dal fotografo milaneseper una delle principali monografie su Louis I., curata da Joseph Rykwert e pubblicata da Abrams nel 2001. Articolata in due parti, l’esposizione attraversa i principali progetti di: dall’Indian Institute of Management di Ahmedabad al Kimbell Art Museum di Forth Worth, dalla Phillips Exeter Library in New Hampshire ...

ettorefieramos5 : RT @GioMelandri: Gran bel pezzo oggi via @FT sulla mostra che il @Museo_MAXXI dedica a #GioPonti #amarel’architettura. @_MiBACT https://t.c… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: #MAXXI. L’architettura di Louis Kahn attraverso le fotografie di Roberto Schezen - ArteMagazine : #MAXXI. L’architettura di Louis Kahn attraverso le fotografie di Roberto Schezen -