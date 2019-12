Manovra | il momento del sì alla fiducia | M5s e Pd esultano in Senato | gli abbracci tra i

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Maggioranza 148“. Sono i voti necessari per evitare la crisi, mafine i favorevolisullasono 166. All’esito del voto ined esultanze deiri Cinquestelle e democatrici, così come tra i banchi del governo: c’è il bacio tra la sottosegretaria all’Economia Laura Castelli ed il Ministro per il Rapporti con Parlamento Federico D’Inca, mentre il sottosegretario all’Economia dem Antonio Misiani festeggia con i colleghi di partito. L'articolo, ildel sì: M5s e Pdin, glitra i banchi del governo e il bacio tra Castelli e D’Inca proviene da Il Fatto Quotidiano.

