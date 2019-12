Lega | Renzi apre a Salvini in Senato | “Dal no al Mes all’idea di un governo di unità

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Io voglio credere ai capi dellache evidentemente hanno superato la sbornia antieuropeista del no al Mes visto che sono arrivati a proporre undinazionale. Una simpatica tarantella. Se davvero hanno voglia di essere seri e responsabili verso questo Parlamento, votino il piano shock sui cantieri”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteodurante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra al. “Noi – ha concluso – non neghiamo la fiducia a questo, ma chiediamo alun cambio di passo perché il 2020 diventi l’anno della ripartenza per la crescita” L'articoloin: “Dal no al Mes all’idea di undinazionale. Se sono seri, votino piano sui cantieri” proviene da Il Fatto Quotidiano.

