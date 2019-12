Lecce | ufficiale l’arrivo di Donati | il comunicato della società

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilformalizza una bella operazione in entrate: èl’arrivo del difensore Giulio. IlIlufficializza un bel colpo in entrata per la difesa giallorossa: arriva Giulio, difensore prodotto del vivaio dell’Inter.era svincolato, dopo aver lasciato il Mainz nella scorsa sessione estiva. Ecco ilsalentina. «L’U.S.comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2020, con opzione per un altro anno». Leggi su Calcionews24.com

