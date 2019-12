‘Le bambine’ | ovvero lo sguardo di stupore dell’infanzia sul mondo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Per anni e anni, la sua scrittura l’abbiamo apprezzata e gustata sul suo blog, Colfavoredellenebbie. Scrive racconti che sono carezze, Zena Roncada, di Sermide, provincia di Mantova. Gli argini, la nebbia e il Po, che quando si gonfia fa paura ma che riporta alla mente anche Guareschi, e con lui la gente passionale che vive in quelle terre, e quindi la paura va via. Per dire come sa essere, la pianura, occorrerebbero metri di filo tutto steso, balle di stoffa dispiegata e stirata con le mani, senza l’aria a fare gioco. Locorre all’orizzonte, vuoto di ostacoli alla vista: tutto è spalmato e liscio come una colata di sciroppo o un gatto che s’allunga, zampe e coda, fino a diventare una riga sul divano. Anche le case pensano in piatto e si alzano di poco dal terreno: il tetto le schiaccia verso il suolo. È la bambina – che è sorella dal fanciullino di Giovanni Pascoli e ...

