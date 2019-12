Lavoratori part time | più del 20% degli occupati e sei su 10 involontari

Un milione di Lavoratori part-time in più rispetto al 2008. Ma il 64% vorrebbe il tempo pieno : Il lavoro cresce ma aumenta soprattutto quello part time: tra il 2008 e il 2018 - secondo un’analisi sugli ultimi dati Istat - gli occupati a tempo parziale sono aumentati di un milione di unità passando da 3,3 a 4,3 milioni mentre il numero complessivo dei lavoratori ha di poco superato i livelli pre crisi. In pratica se nel 2008 gli occupati part time erano 3,3 su 23,1 milioni (il 14,3%) nel 2018 sono diventati 4,3 milioni pari al ...

Ilva - ArcelorMittal “precetta” i Lavoratori in vista dello sciopero di martedì. I sindacati : “Vietano di fatto di partecipare al corteo” : Una sorta di ‘precettazione’ che vieterebbe “di fatto” ai lavoratori dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto la possibilità di partecipare allo sciopero che inizierà lunedì 9 alle 23 e terminerà alle 7 di mercoledì. È quanto denunciano Fiom, Uilm e Fim spiegando che la multinazionale ha “operato unilaterlamente predisponendo 4 turni di comandate allargate”, sostanzialmente l’equivalente della ...

Ex Embraco - protesta dei Lavoratori davanti alla fabbrica. Appendino : “Dentro non c’è nulla - l’industrializzazione non è partita” : All’ex Embraco di Riva di Chieri è tutto fermo. La descrizione la fa la sindaca di Torino, Chiara Appendino: “Sono stata dentro la fabbrica, è sconcertante, non c’è nulla. Da oggi non c’è più neanche la mensa. Presto non ci saranno più risorse per sostenere la cassa integrazione. L’industrializzazione non è partita“. Parole che non fanno altro che confermare quello che i lavoratori denunciano da tempo: ...

Taranto - i giovani dei Fridays for Future in piazza coi Lavoratori ex Ilva : “Basta saccheggi da parte delle multinazionali - battaglia per l’Italia” : Circa 5mila persone sono scese in piazza a Taranto per protestare controil piano di licenziamenti sostenuto dalla multinazionale franco-indiana AcelorMittal all’ex Ilva. Numerosa sia la presenza dei lavoratori tarantini dell’Unione sindacale di base sia quelli degli studenti, che sono scesi in piazza associando la mobilitazione dello sciopero globale per il clima (Fridays for Future) per chiedere una soluzione concreta al problema ...