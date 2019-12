La Terra dei Fuochi | il cancro | il sangue contaminato e il rischio della conservazione

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) I livelli di metalli tossici neldei pazienti oncologici in alcuni comunideisono “del tutto fuori norma“. A sostenerlo sono i ricercatori dell’università di Pisa in uno studio pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology‘ e presentato oggi alla Camera dei Deputati. Lo studio ha ribadito il nesso evidente tra gli illeciti sversamenti di rifiuti industriali e urbani nelle province di Napoli e Caserta e l’aumento di malattie cronico-degenerative, al primo posto i tumori. “Il fenomeno è una vera e propria emergenza“, precisa il coordinatore del team di ricerca Antonio Giordano, docente del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena e direttore dello Sbarro Health Research Organization (Shro) di Philadelphia. Lo studio ha dosato i livelli di metalli pesanti cancerogeni e inquinanti ...

