Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma, 16 dic. (askanews) – “Ad oggi ildiraggiunge circa 1,1 milioni di nuclei, ovvero quasi 2,8 milioni di individui, tra i quali 200 mila disabili, 400 mila bambini ed altri beneficiari adulti. Abbiamo così avuto un forte riscontro in termini di impatto sulla disuguaglianza, che è diminuita, ed in termini di riduzione della povertà. Ma c’è un problema sul domicilio, dunque sui. Per questo l’istituto ha previsto accordi con i comuni e con le associazioni di volontariato, in primis Caritas e Sant’Egidio, così come altre associazioni, penso alla Croce Rossa Italiana”. Lo ha evidenziato ad askanews, in occasione di un incontro promosso dal magazine online Inpiù, il presidente dell’Pasqualefacendo un bilancio degli effetti deldi. In particolare,ha sottolineato come si ...

ilfoglio_it : 'Abbiamo più che dimezzato la povertà: -60%'. Dal balcone dell'Inps il presidente Tridico diffonde dati inventati -… - notizieit : Inps, Tridico: reddito cittadinanza anche ai senzatetto - FrankTheChemist : RT @lucianocapone: Dire che il RdC ha ridotto la povertà del 60% è falso. E grave. Tridico ha una doppia responsabilità, da accademico e pr… -