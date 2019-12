Ilaria Cucchi in ospedale La sorella di Stefano è stata colpita da un malore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sabato 14 dicembre,, colta da un, èricoverata. Dopo la morte del fratelloè diventata popolare in tutta Italia per il suo essere guerriera, in cerca di giustizia e di riscatto per la scomparsa del giovane fratello, morto nel 2009 dopo essere stato picchiato da alcuni carabinieri che lo avevano arrestato. Il 22 novembre due carabinieri sono stati condannati e pere la sua famiglia èfatta giustizia. “Oggi ho mantenuto la promessa fatta adieci anni fa quando l’ho visto morto sul tavolo dell’obitorio. A mio fratello dissi: ‘ti giuro che non finisce qua’. Abbiamo affrontato tanti momenti difficili, siamo caduti e ci siamo rialzati, ma oggi giustizia èfatta e, forse, potrà riposare in pace”, aveva detto commentando la sentenza.“Ci sono voluti ...

