Il sondaggio Swg | la Meloni vale la somma di Renzi e Berlusconi e un terzo di Salvini

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Settimana in peggioramento per i due partiti più alti nei sondaggi. Secondo le stime settimanali di Swg sugli orientamenti di voto, la Lega perde quasi un punto percentuale in 7 giorni, passando dal 33% al 32,2%. Anche il Pd è in calo: rispetto alla precedente rilevazione del 9 dicembre perde mezzo punto, scendendo dal 18 al 17,5%. Guadagna uno 0,2% invece il Movimento 5 Stelle che rimane ancora distante di quasi due punti percentuali dagli alleati di governo. Vola ancora invece Fratelli d’Italia, che dal 9,8% sale al 10,7%. In crescita anche Forza Italia dello 0,4% e Italia Viva di 0,5%. Le altre forze politiche Perde mezzo punto Azione, il partito di Carlo Calenda, mentre La Sinistra accenna a una piccola risalita passando dal 3,2% al 3,5%. In discesa anche +Europa, che si attesta sull’1,4% e Cambiamo! di Giovanni Toti, sceso all’1% dall’1,2% della ...

