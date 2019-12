Il Giornale | i Masaniello tornano agnellini e non si oppongono all’allenamento della

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Su Il, Angelo Rossi scrive che nessuno si è opposto alla seduta di allenamento di ieri mattina, in un giorno, quello successivo alla partita, in cui normalmente il Napoli riposa. “In campo dodici ore dopo la figuraccia, una seduta di lavoro in un primo tempo non prevista. Nessuno ha fiatato ovviamente, isono tornati: Ringhio ha voluto guardare in faccia i calciatori, parlare, confrontarsi, spiegare, analizzare, valutare”. E’ stata la prestazione, contro il Parma, a preoccupare, più del risultato. Il tecnico ha ripetuto più volte ai suoi, ieri, di togliersi “la paura dalla faccia”. “non gli è piaciuto nemmeno l’atteggiamento post-sconfitta: sguardo basso rivolto verso il pavimento dello spogliatoio, nessun proclama di vendetta sportiva, nessun proposito di vittoria, nessun incoraggiamento”. Sabato sera Aurelio De ...

