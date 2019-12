I segreti di bellezza di Diletta Leotta

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Bella è bella. Ma che fosse anche particolarmente simpatica per noi è stata una vera scoperta. Abbiamo trascorso un pomeriggio nella nuova casa milanese diall’insegna della, della cura del corpo e del benessere. Le abbiamo chiesto quanti sacrifici, quanto impegno, quanta fatica fa per essere sempre in perfetta forma. Ecco, la risposta vi sorprenderà. Poi abbiamo parlato di capelli, di pelle, di unghie.ci ha svelato la sua beauty routine, dal risveglio a fine giornata. Oggi vi regaliamo la prima puntata di #fattibella con: il nuovo, esclusivo video format di DiLei. Qual è la prima domanda che le abbiamo fatto? Quante ore a settimana dedica all’allenamento in palestra. Sentite cosa ci ha risposto… #fattibella con– Prima puntata

19marino74 : #Napoli La bellezza di Napoli cresce di giorno in giorno, di settimana in settimana, via via che scopre i suoi segr… - notizieoggi_com : I segreti di bellezza delle top brasiliane, da Gisele Bundchen a Adriana Lima. Tutti da copiare- - notizienet : Viso: 10 segreti di bellezza -