I Saluti di Solidarietà per il Natale 2019 dei Salernitani doc

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiSabato 14 Dicembre il Circolo “doc” presieduto da Massimo Staglioli, Vicepresidente anche del Movimento Cristiano Lavoratori, associazione che si occupa die di promozione sociale, ha organizzato la consueta cena annuale di beneficenza – alla quale quest’anno hanno partecipato 150 “doc” – presso il Teatro, dedicato alla memoria di “Annabella Schiavone”, della Parrocchia di Sant’Eustachio Martire in Via Quintino di Vona (Pastena) a Salerno. L’evento di beneficenza – allestito da Massimo Staglioli anche con la collaborazione di Lucia Quaranta, Rosalba Morinelli, Palma Valentina Parisi (Le Magiche Civette), Mario Pacifico e Nicoletta Lamberti – oltre ad essere l’occasione per augurare ai commensali buone feste ed un sereno– ha visto sul palco la partecipazione di illustri ...

